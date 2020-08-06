В Саранске жителя Новосибирской области осудили за сбыт наркотиков

В Саранске суд вынес приговор в отношении 25-летнего жителя Новосибирской области, обвиняемого в сбыте наркотиков.

В ноябре 2018 года 25-летний житель Новосибирской области, будучи участником преступной группы, занимался сбытом наркотиков на территории Мордовии.

Решением Октябрьского районного суда в отношении злоумышленника была избрана мера наказания в виде 6 лет и 6 месяцев лишения свободы.

По информации, опубликованной пресс-службой прокуратуры Мордовии.

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Источник: prokrm.ru