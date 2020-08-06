В Саранске был задержан мужчина, подозреваемый в краже имущества из гаража

В Саранске сотрудниками правоохранительных органов был задержан местный житель, подозреваемый в краже имущества из чужого гаража.

Стражами порядка было установлено, что 41-летний горожанин похитил из гаража, принадлежащего женщине 1957 года рождения, строительные инструменты, осветительные приборы и кассетный магнитофон общей стоимостью 37 тыс. рублей.

Выяснилось, что ранее упомянутый гараж принадлежал семье подозреваемого. У мужчины хранился ключ от замка, который новая владелица менять не стала.

Житель Саранска был привлечен к уголовной ответственности. В отношении подозреваемого была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Также читайте о том, что в Саранске жителя Новосибирской области осудили за сбыт наркотиков.

Источник: 13.мвд.рф