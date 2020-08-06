В Саранске сгорела заброшенная постройка

В Саранске произошел пожар, который уничтожил заброшенную постройку.

Утром 5 августа на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на Юго-Западном шоссе. Прибыв на место инцидента, пожарные обнаружили, что на территории дачного массива горит заброшенная постройка. Огонь уничтожил строение на площади 16 квадратных метров.

По предварительной информации, во время данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания заброшенной постройки в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru