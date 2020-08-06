В Саранске разыскиваются очевидцы ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний велосипедист

В Саранске сотрудники Госавтоинспекции разыскивают очевидцев ДТП, в результате которого пострадал несовершеннолетний велосипедист.

Происшествие произошло 5 августа на территории посёлка им. Гагарина. На пересечении улиц Уфимской и Менделеева водитель машины такси Uber совершил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста. Автомобилист проводил пострадавшего до дома, а после этого уехал.

Стражи порядка просят очевидцев данного происшествия сообщить все имеющиеся сведения по следующему телефонному номеру: 38-57-27.

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Источник: 13.мвд.рф