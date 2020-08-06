В Саранске прошла акция «Безопасное кресло»

В Мордовии сотрудники Госавтоинспекции и представители общественности провели акцию под названием «Безопасное кресло».

Представители автономной некоммерческой организации «Центр поддержки и защиты детства» совместно с сотрудниками Госавтоинспекции проверили, как родители перевозят в транспортных средствах своих детей до поликлиники №2.

В ходе проведения рассматриваемого мероприятия было проверено более 20 автомобилей, подвозивших детей к поликлинике. Никто из водителей не допустил нарушения правил перевозки несовершеннолетних. Всем участникам акции были вручены памятки по ПДД.

Также читайте о том, что в Мордовии состоялся брифинг по вопросам оборота гражданского оружия.

Источник: 13.мвд.рф