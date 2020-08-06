Житель села Большое Игнатово подозревается в краже велосипеда

Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя села Большое Игнатово, который подозревается в краже велосипеда.

В ночное время суток 39-летний безработный житель указанного населенного пункта, проход мимо одного из домов, обратил внимание на оставленный без присмотра велосипед, который не был закреплен противоугонным замком. Мужчина похитил двухколесное транспортное средство, продал его своей знакомой, а вырученные денежные средства потратил на покупку спиртного.

Стражи порядка вернули велосипед законным владельцам.

В отношении сельчанина было возбуждено уголовное дело. Мужчина не отрицает свою вину. Известно, что ранее подозреваемый был судим за нанесение побоев.

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Источник: 13.мвд.рф