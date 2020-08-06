В Саранске водитель иномарки устроил массовое ДТП

В Саранске по вине водителя иномарки произошло массовое ДТП.

Происшествие произошло днём 5 августа на улице Ботевградской. По предварительной информации, 24-летний гражданин, находившийся за рулем легкового автомобиля марки «Мазда», не обеспечив безопасную дистанцию, врезался в кроссовер марки «Хендай», двигавшийся впереди. После этого второе транспортное средство отбросило на легковушку марки «Тойота», остановившуюся на запрещающий сигнал светофора. Затем третья машина въехала в грузовик марки «Хендай», стоявший впереди.

Медицинская помощь понадобилась 32-летнему пассажиру «Тойоты».

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Источник: гибдд.рф