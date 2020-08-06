В Саранске девушка пострадала в результате падения в салоне микроавтобуса

В Саранске 25-летняя девушка пострадала, упав в салоне микроавтобуса.

ДТП произошло вечером 5 августа на территории Октябрьского района города. По предварительной информации, 44-летний гражданин, находившийся за рулем микроавтобуса марки «Форд-Транзит», во время движения по улице Волгоградской резко затормозил. В этот момент в салоне транспортного средства упала 25-летняя пассажирка.

Пострадавшая доставлялась в одну из больниц Саранска, где ей была оказана необходимая медицинская помощь.

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Источник: гибдд.рф