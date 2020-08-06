В Рузаевском районе был задержан пьяный водитель легковушки

В Рузаевском районе сотрудниками Госавтоинспекции был задержан пьяный водитель легкового автомобиля.

Вечером 5 августа в селе Левжа сотрудниками ДПС ОГИБДД ОМВД России по Рузаевскому району на улице Октябрьской был остановлен легковой автомобиль марки ВАЗ-21043, за рулем которого находился 52-летний гражданин, пребывавший в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее указанный автомобилист привлекался к ответственности из-за аналогичного нарушения.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф