В Саранске загорелся жилой дом

В Саранске произошло возгорание жилого дома.

Поздним вечером 5 августа на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в посёлке Николаевка. На улице Ленина загорелся жилой дом №38. Огонь повредил кровлю постройки на площади 2 кв. м.

Какая-либо информация о пострадавших в результате данного происшествия не поступала.

В настоящее время специалисты выясняют, по какой причине произошел пожар.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru