В Мордовии представители библиотеки посетили следственный изолятор

Следственный изолятор №2 УФСИН РФ по Мордовии посетили представители одной из библиотек Рузаевки Елена Ломова и Наталья Князева.

Сотрудницы библиотеки провели литературный час с осужденными, посвященный творчеству Ф.М. Достоевского в преддверии празднования 200-летия со дня его рождения.

Кроме того, работницы библиотеки провели встречу с сотрудниками учреждения, во время которой были обсуждены литературные произведения упомянутого писателя.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН России по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su