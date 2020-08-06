В Саранске продолжается обработка придомовых территорий

Во всех микрорайонах Саранска придомовые территории обрабатываются хлорсодержащими растворами.
Дезинфекционная группа 5 августа работала в Ленинском районе города. Входные группы многоквартирных домов, малые архитектурные формы, скамейки были обработаны в кварталах с плотной жилой застройкой, ограниченных улицами Титова, Коммунистической, Гагарина и Богдана Хмельницкого, а также Полежаева и Лесной.
В санитарной обработке придомовых территорий были задействованы ручные опрыскиватели и поливомоечная машина.
По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.
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Источник: adm-saransk.ru