В Рузаевке в 2020 году завершится модернизация завода по глубокой переработке яиц

Модернизация предприятия по глубокой переработке яиц в Рузаевке завершится в четвертом квартале нынешнего года.

В результате реализации проекта модернизации производственные мощности указанного завода должны увеличиться на 30%.

На сентябрь запланировано завершение строительства производственного корпуса. После этого начнется монтаж оборудования.

После модернизации предприятие сможет ежегодно выпускать около 2,4 тыс. тонн замороженного яичного меланжа и порядка 1 тыс. тонн яичной скорлупы.

Кроме того, будет организована реализация фасованной скорлупы в качестве кормов для животных, а также в качестве натуральных удобрений для почвы.

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Источник: e-mordovia.ru