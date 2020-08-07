В Мордовии 40-летнего мужчину осудили за изнасилование 16-летней девушки

В Мордовии суд вынес приговор в отношении 40-летнего мужчины, который изнасиловал 16-летнюю девушку.

В начале декабря прошлого года 16-летняя жительница Теньгушевского района гостила у своей знакомой. В определенный момент последняя отошла по своим делам, оставив в доме гостью и бывшего мужа. Мужчина, воспользовавшись отсутствием знакомой пострадавшей, надругался над 16-летней девушкой, а после этого скрылся. На следующий день преступник был задержан стражами порядка.

Решением суда в отношении злоумышленника была избрана мера наказания в виде 8 лет и 6 месяцев лишения свободы.

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Источник: 13.мвд.рф