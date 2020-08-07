В Саранске в ДТП пострадал 28-летний автомобилист

В Саранске произошло ДТП, в результате которого пострадал 28-летний автомобилист.

Происшествие произошло в ночь на 6 августа возле дома №126, расположенного по адресу – улица Пролетарская. По предварительной информации, 34-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Хендай-Солярис», на перекрестке не предоставил преимущество в движении автомобилю марки ВАЗ-21104, вследствие чего транспортные средства столкнулись.

Пострадал 28-летний водитель ВАЗа. Молодой человек доставлялся в одну из больниц Саранска, где ему была оказана необходимая медицинская помощь.

Также читайте о том, что в Дубенском районе в ДТП с участием легковушки и грузовика погибли два человека.

Источник: гибдд.рф