В Саранске водитель кроссовера сбил мужчину на пешеходном переходе

В Саранске мужчина попал под колёса кроссовера на пешеходном переходе.

ДТП произошло утром 6 августа на территории Ленинского района Саранска. Возле дома №52, расположенного по адресу – проспект 50 лет Октября, 46-летний водитель кроссовера марки «Мицубиси» совершил наезд на 53-летнего гражданина, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавший был госпитализирован в одну из больниц Саранска.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф