В Краснослободске в результате ДТП пострадали два человека

В Краснослободске произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека.

Утром 6 августа возле дома №45, расположенного по адресу – переулок Кировский, 52-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки ВАЗ-21093, на перекрестке не предоставил право первоочередного проезда автомобилю марки ВАЗ-211540, двигавшемуся по главной дороге, вследствие чего транспортные средства столкнулись.

Пассажирка ВАЗ-21093 50-летнего возраста была госпитализирована в районную больницу. Кроме того, на месте инцидента медицинская помощь была оказана 38-летнему водителю второй машины.

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Источник: гибдд.рф