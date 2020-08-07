В Саранске в ДТП пострадала 28-летняя девушка

В Саранске в результате ДТП пострадала 28-летняя девушка.

Происшествие произошло днём 6 августа напротив дома №103, расположенного по адресу – улица А. Невского. По предварительной информации, 60-летний водитель грузовика марки «Фольксваген», не принял необходимых мер, вследствие чего транспортное средство, начав самопроизвольное движение, совершило наезд на 26-летнюю девушку, садившуюся в салон припаркованного поблизости легкового автомобиля марки «Опель».

Пострадавшая доставлялась в одну из больниц Саранска, где ей была оказана необходимая медицинская помощь.

Также читайте о том, что в Саранске водитель кроссовера сбил мужчину на пешеходном переходе.

Источник: гибдд.рф