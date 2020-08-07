В Краснослободском районе был задержан пьяный водитель легковушки

В Краснослободском районе сотрудниками Госавтоинспекции был задержан пьяный водитель легкового автомобиля.

Днём 6 августа в селе Чукалы сотрудники ДПС ОГИБДД ММО МВД России «Краснослободский» напротив дома №1, расположенного по адресу – улица Садовая, остановили легковой автомобиль марки ВАЗ-21120, за рулем которого находился 44-летний гражданин, пребывавший в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее указанный автомобилист привлекался к ответственности по причине аналогичного нарушения.

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Источник: гибдд.рф