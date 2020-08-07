Житель Саранска фиктивно прописал в своей квартире гражданина Грузии

В Саранске местный житель фиктивно приписал в своей квартире гражданина Грузии.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что в конце июля нынешнего года 69-летий житель Саранска фиктивно прописал в принадлежащей ему квартире гражданина Грузии 1970 года рождения, фактически проживающего по другому адресу.

В настоящее время представители правоохранительных органов проводят проверку по данному факту.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф