В Саранске в ДТП с участием маршрутного такси пострадали пять человек

В Саранске произошло ДТП с участием маршрутного такси, в результате которого пострадали пять человек.

Происшествие произошло утром 7 августа на пересечении улиц Мичурина и Гагарина. По предварительной информации, водитель автомобиля марки «Шевроле-Нива», не предоставил преимущество в движении пассажирскому автобусу марки «Форд-Транзит», курсирующему по маршруту №15, вследствие чего транспортные средства столкнулись. После соударения автомобиль и микроавтобус отбросило на дорожное ограждение.

В результате ДТП пострадали пять пассажиров маршрутного такси. Информация об их состоянии пока что отсутствует.

Фото было опубликовано в сообществе «Привет, сейчас, Саранск» Андреем Занозиным.

Также читайте о том, что в Саранске водитель кроссовера сбил мужчину на пешеходном переходе.

Источник: info-rm.com