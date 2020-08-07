В Большеберезниковском районе в результате пожара погиб мужчина

В Большеберезниковском районе произошел пожар, в результате которого погиб мужчина.
Указанное происшествие произошло в ночь на 7 августа на территории населенного пункта Черная Промза. На улице Центральной горели жилой дом №40 и надворная постройка. Пламя уничтожило строения на общей площади 447 квадратных метров.
В результате пожара погиб гражданин 1957 года рождения.
По предварительной информации, причиной происшествия могло стать неосторожное обращение с огнем.
В настоящее время сотрудники следственных органов занимаются выяснением обстоятельств случившегося.
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Источник: mordovia.sledcom.ru