Сотрудники МЧС провели профилактические рейды в Ичалковском и Теньгушевском районах

Сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС РФ по Мордовии были проведены профилактические рейды в Ичалковском и Теньгушевском районах республики.
Представители ведомства напомнили жителям указанных районов о том, как важно соблюдать требования особого противопожарного режима, который действует на территории республики.
В общей сложности было отработано 36 частных домовладений, проинструктировано 42 человека.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru