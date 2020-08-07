Сотрудники МЧС провели профилактические рейды в Ичалковском и Теньгушевском районах

Сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС РФ по Мордовии были проведены профилактические рейды в Ичалковском и Теньгушевском районах республики.

Представители ведомства напомнили жителям указанных районов о том, как важно соблюдать требования особого противопожарного режима, который действует на территории республики.

В общей сложности было отработано 36 частных домовладений, проинструктировано 42 человека.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru