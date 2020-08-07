В Мордовии начинают работать бассейны и велопрокат

В Мордовии 7 августа вступает в силу разрешение проводить групповые и индивидуальные занятия физкультурой и спортом на площадках, находящихся на открытом воздухе.

Также в республике возобновляется деятельность плавательных бассейнов, теннисных, картинговых, конных центров и центров активного отдыха. Но в данном случаен разрешаются только индивидуальные занятия по предварительной записи.

В республике также возобновляется работа пунктов велопроката. В данном случае обязательно использование перчаток и проведение дезинфекции оборудования.

Кроме того, с 7 августа в Мордовии возобновляются тренировки спортивных сборных команд, профессиональных спортклубов и организаций, осуществляющих спортивную подготовку.

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Источник: mordovmedia.ru