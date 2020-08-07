В Саранске вырос уровень безработицы

В Саранске было зафиксировано существенное увеличение уровня безработицы.
В настоящее время в городе насчитывается 6806 граждан, не имеющих работы. Данный уровень безработицы на 585,7% превышает показатели годичной давности.
Уровень регистрируемой безработицы в Саранске составляет 3,9%.
Коэффициент напряженности на городском рынке труда равен 3%.
Заявленная работодателями потребность в работниках составляет 2482 единицы, из них по рабочим профессиям – 1604 единицы.
По информации пресс-службы администрации Саранска.
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Источник: adm-saransk.ru