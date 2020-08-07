Дезинфекционные группы продолжают работать на территории Саранска

В Саранске продолжают работать дезинфекционные группы.

В Октябрьском районе города дезинфекционная группа работала 6 августа. Были обработаны входные группы, игровые элементы на детских площадках группы домов №№96, 98, 100, 102 по улице Волгоградской, МКД №№1, 3, 5 по улице Ярославской, а также внутриквартальная дорога.

В Пролетарском районе города дезинфекция началась 7 августа. Санитарная обработка проводится во дворах домов №№42, 42а, 46а, 48а по улице Веселовского.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru