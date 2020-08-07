Сотрудник УФСИН РФ по Мордовии принял участие в легкоатлетическом полумарафоне

Сотрудник следственного изолятора №2 УФСИН РФ по Мордовии Андрей Токаренко принял участие в IV легкоатлетическом полумарафоне «ЗАБЕГ.РФ».

Спортивное мероприятие прошло в нескольких десятках городов России. Саранск принял участие в режиме онлайн. Участники, пробежав выбранную дистанцию, зафиксировали свой бег с помощью программы трекера и отправили результаты организатору виртуального события.

В рамках полумарафона было организовано несколько дистанций - 1,5 км, 5 км, 10 км и 21,1 км.

Андрей Токаренко преодолел дистанцию полумарафона 21,1 км за 1 час и 39 минут.

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Источник: 13.fsin.su