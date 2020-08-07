В Мордовии осужденным рассказали о трудоустройстве

На базе филиала по Ленинскому району Саранска уголовно-исполнительной инспекции УФСИН РФ по Мордовии было организовано информационное мероприятие по профориентации осужденных к наказаниям, которые не связаны с лишением свободы.

Встреча прошла с участием заместителя начальника отдела трудоустройства и специальных программ министерства социальной защиты, труда и занятости Мордовии Марины Володиной, заместителя директора ГКУ «Центр занятости населения Саранский» Максима Садовникова, заместителя начальника отдела трудоустройства указанного учреждения Валентины Беловой, представителей УИИ УФСИН РФ по Мордовии, подучетных граждан.

Осужденных проинформировали о государственных гарантиях, направленных на поддержку граждан, оставшихся без работы, об услугах службы занятости и о том, какие специальности востребованы в республике в настоящее время.

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Источник: 13.fsin.su