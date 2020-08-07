Мошенники оставили 19-летнего жителя Саранска без денег и спортивных костюмов

В Саранске 19-летний местный житель, решивший приобрести спортивные костюмы, был ограблен неизвестными мошенниками.

Некоторое время назад 19-летний житель Саранска в одной из социальных сетей увидел рекламу сайта по продаже спортивной одежды. Молодой человек посетил данный сайт, оформил заказ на покупку спортивных костюмов и в режиме онлайн перечислил оплату в размере 23 тыс. рублей. После этого парень решил связаться с продавцом, но телефонный номер последнего оказался недоступен. Спустя некоторое время телефонный номер горожанина вовсе был заблокирован мошенниками.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту мошенничества.

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Источник: 13.мвд.рф