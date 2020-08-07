Житель Ельниковского района подозревается в краже денег

В Ельниковском районе сотрудниками правоохранительных органов был задержан 49-летний местный житель, который подозревается в краже денежных средств.

Было установлено, что 69-летний гражданин, имеющий судимость, находясь в магазине, выждал, когда 49-летняя продавщица отправится на склад, и похитил из её сумки кошелек, в котором находились денежные средства в сумме 10 тыс. рублей.

Деньги мужчина потратил на личные нужды, а кошелек выбросил.

Гражданин был привлечен к уголовной ответственности. Кроме того, была установлена причастность мужчины к совершению ещё двух краж.

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Источник: 13.мвд.рф