Житель Краснослободского района угрожал убийством своему приятелю

В Краснослободском районе сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, который угрожал убийством своему приятелю.

Стражами порядка было установлено, что некоторое время назад 28-летний ранее судимый житель указанного района распивал спиртные напитки в компании своего 26-летнего приятеля. В ходе попойки собутыльники поссорились из-за былых обид. В процессе выяснения отношений старший участник конфликта схватил в руки нож и стал размахивать им, высказывая в адрес оппонента угрозы убийством. Последний, испугавшись за свою жизнь, выбежал из дома, в котором проходило застолье.

Известно, что ранее 28-летний парень уже угрожал своему 26-летнму товарищу убийством.

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Источник: 13.мвд.рф