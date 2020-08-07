Мошенники ограбили 20-летнюю жительницу Зубово-Полянского района

Неизвестные мошенники ограбили жительницу Зубово-Полянского района, решившую оформить кредит.

Некоторое время назад 20-летняя жительница указанного района на одном из сайтов разместила заявку на получение кредита в размере 250 тыс. рублей. С девушкой связался парень, представившийся сотрудником банка. Последний заявил, что была одобрена выдача кредита на 3 года, но изначально клиентка должна перечислить на счет финансового учреждения 13 тыс. рублей за оформление документов. Девушка выполнила данное требование. Затем пострадавшая ещё несколько раз перечисляла денежные средства под другими предлогами. В общей сложности девушка перевела на счет мошенников более 91 тыс. рублей. Кредит пострадавшая так и не получила.

Полицейские возбудили уголовное дело по данному факту.

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Источник: 13.мвд.рф