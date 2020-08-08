В Рузаевском районе утонул мужчина

В Рузаевском районе утонул человек.

В районе населенного пункта Татарская Пишля 7 августа из пруда был извлечен труп гражданина 1966 года рождения. Известно, что данный мужчина проживал в Рузаевке.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят мероприятия, направленные на установление обстоятельств и точной причины гибели жителя Рузаевки.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru