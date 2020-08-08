Житель Саранска выдал стражам порядка коробку с патронами

В Саранске местный житель выдал сотрудникам правоохранительных органов коробку с десятью патронами.

Известно, что 59-летний житель Саранска при производстве хозяйственных работ возле многоквартирного дома обнаружил коробку с десятью патронами, которую спустя несколько дней передал сотрудникам Росгвардии, находившимся на маршруте патрулирования в юго-западной части города.

Горожанину, выдавшему боеприпасы, будет выплачено денежное вознаграждение.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф