В Дубенском районе пастух ударил знакомого рукояткой кнута

В Дубенском районе сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении пастуха, который ударил рукояткой кнута знакомого.

Стражами порядка было установлено, что 38-летний пастух, вернувшись на ферму с поля со стадом овец, обнаружил, что в кадках для скота нет воды. Мужчина стал предъявлять претензии по этому поводу 66-летнему работнику сельхозпредприятия. В итоге вспыхнула ссора. В процессе выяснения отношений пастух ударил оппонента рукояткой кнута. Здоровью пострадавшего был причинен вред средней степени тяжести.

Пастух полностью признал свою вину. В отношении мужчины была избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

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Источник: 13.мвд.рф