Неизвестный мошенник ограбил бухгалтера из Саранска

В Саранске местная жительница была ограблена мошенником, который представился работником банка.

Некоторое время назад 43-летней жительнице Саранска, которая работает бухгалтером, позвонил неизвестный гражданин, представившийся сотрудником службы безопасности банка. Последний сообщил, что некие мошенники получили доступ к банковским счетам горожанки. Женщина, поверив, что её деньгам действительно грозит похищение, действуя по указаниям незнакомца, произвела ряд операций в мобильных приложениях банков, а также продиктовала данные своих банковских карт. После этого со счетов жительницы Саранска были списаны денежные средства в сумме 307,1 тыс. рублей.

Полицейские возбудили уголовное дело по данному факту.

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Источник: 13.мвд.рф