Полицейские изъяли наркотики у двух жителей Мордовии

Сотрудники правоохранительных органов изъяли синтетические наркотики у двух жителей Мордовии.

Возле села Ключаревские Выселки Рузаевского района стражами порядка был задержан 35-летний житель Саранска, в ходе личного досмотра которого были обнаружены и изъяты синтетические наркотики массой 2,67 г.

На том же участке местности полицейскими был задержан 34-летний житель Ковылкино. В ходе личного досмотра данного гражданина были обнаружены и изъяты синтетические наркотики массой 2,66 г.

В отношении указанных граждан были возбуждены уголовные дела. Мужчины заявили, что приобрели наркотики для личного потребления.

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Источник: 13.мвд.рф