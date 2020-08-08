Пять жительниц Мордовии обвиняются в похищении средств материнского капитала

В Мордовии суд вынесет приговор в отношении нескольких местных жительниц, обвиняемых в похищении средств материнского капитала.

Версия следствия гласит, что одна из обвиняемых, работая риелтором, предложила за плату трем обладательницам государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал обналичить их.

Получив согласие, указанная гражданка и её знакомая, которая также работала риелтором, подыскивали недорогую недвижимость для фиктивного оформления сделок. Затем обвиняемые предоставляли в кредитный потребительский кооператив ложные сведения о характере сделок купли-продажи и стоимости приобретенного жилья.

Похищенные денежные средства женщины потратили на личные нужды. Общая сумма украденных денег составляет более 1,3 млн рублей.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении обвиняемых находятся на рассмотрении суда.

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Источник: prokrm.ru