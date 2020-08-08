Мэр Саранска осмотрел ход дорожных работ

Глава администрации Саранска Пётр Тултаев контролирует ход дорожных работ.

В настоящее время строители активно работают на улице Коваленко. Участок от проспекта 60 лет Октября до дома №53а по улице Коваленко считается второстепенным, но это лишь формально. Здесь очень оживленное движение. На дублере улицы Коваленко ремонтируется участок протяженностью более 1 км. На отдельных участках будет заменено асфальтобетонное покрытие пешеходного тротуара. После завершения работ подрядчик нанесет разметку, установит дорожные знаки, а также вдоль дороги восстановит благоустройство.

Было принято решение, что ремонт парковочной зоны за торговым центром, расположенным в районе дома №53/2 по улице Коваленко, будет проведен в рамках ямочного ремонта.

Пётр Тултаев осмотрел также ход ямочного ремонта в Пролетарском районе. В текущем году в Саранске ямочный ремонт будет выполнен не менее чем на 32 тыс. кв. м дорожного полотна. Все работы ведутся за счет городского бюджета. При посещении улицы Солнечной к мэру обратились жители МКД №27/1, которые пожаловались, что в сквере по данной улице очень часто хозяева выгуливают своих собак без намордников, а также попросили установить лавочки на данном объекте.

Выяснилось, что лавочки и урны муниципальное предприятие в этом сезоне уже устанавливало, но скамейки несознательные граждане постоянно уносят к Блохинскому ручью, а урны – жгут и ломают. Пётр Тултаев поручил в ближайшее время снова установить в сквере по улице Солнечной лавочки и урны.

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Источник: adm-saransk.ru