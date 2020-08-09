В Мордовии прошел третий этап операции «Надзор»

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов провели третий этап комплексной оперативно-профилактической операции под названием «Надзор».
Указанное мероприятие проводилось в период с 1 по 4 августа. По месту жительства было проверено 594 лица, состоящих под административным надзором, из которых более 490 имеют административное ограничение в виде запрета пребывания вне места жительства либо пребывания поднадзорного лица в определенное время суток в обозначенных местах.
Было зафиксировано восемь нарушений административного надзора.
Административный надзор был установлен в отношении двух лиц.
В суды было направлено 28 заявлений для установления административного надзора и 38 заявлений для установления дополнительных административных ограничений и продления срока надзора.
Также было выявлено 147 административных правонарушений, предусмотренных ст. 19.24 КоАП РФ «Несоблюдение административных ограничений и невыполнение обязанностей, устанавливаемых при административном надзоре» и 23 административных правонарушения по главе 20 КоАП РФ «Административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность».
Двумя лицами, состоящими под административным надзором, были совершены преступления.
Было установлено местонахождение одного лица, уклоняющегося от административного надзора.
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Источник: 13.мвд.рф