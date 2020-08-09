Житель Торбеевского района угрожал убийством жене из-за плохого настроения

В Торбеевском районе сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, который угрожал убийством своей супруге.

Стражами порядка было установлено, что 30-летний житель указанного района, придя домой в состоянии алкогольного опьянения, устроил ссору со своей 33-летней женой. В процессе выяснения отношений мужчина взял в руки нож и стал размахивать им перед супругой, высказывая угрозы убийством. Женщина убежала к знакомой, откуда вызвала полицейских.

После задержания мужчина заявил, что устроил ссору из-за плохого настроения.

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Источник: 13.мвд.рф