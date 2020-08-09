Жительница Зубовой Поляны фиктивно прописала в своей квартире несколько человек

В Зубовой Поляне местная жительница фиктивно прописала в своей квартире несколько граждан.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что в марте нынешнего года 29-летняя жительница указанного населенного пункта фиктивно зарегистрировала в принадлежащей ей квартире 54-летнего мужчину и его 24-летнюю дочь, фактически проживающих в посёлке Школа тракторных бригадиров, а также двух граждан 1979 и 1991 годов рождения, которые фактически проживают в селе Лямбирь. Упомянутые мужчины и девушка являются гражданами России.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении жительницы Зубовой Поляны.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф