Интернет-мошенник ограбил 20-летнего жителя Саранска

В Саранске 20-летний местный житель был ограблен неизвестным мошенником.

Некоторое время назад 20-летний житель Саранска, решивший заработать посредством игры на бирже, в одной из социальных сетей обнаружил страницу неизвестного гражданина, предлагающего услуги в качестве посредника в биржевой торговле. Последний заявил, что минимальная сумма взноса для ставок составляет 5 тыс. рублей. Парень перевел необходимую сумму. После этого незнакомец сообщил ему о выигрыше на торгах 217 тыс. рублей. Затем мошенник попросил парня продиктовать данные своей банковской карты и перечислить более 10 тыс. рублей в качестве комиссии за перевод денег. Молодой человек выполнил данные предписания, после чего незнакомец перестал выходить на связь.

Полицейские возбудили уголовное дело по факту мошенничества.

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Источник: 13.мвд.рф