Мэр Саранска провел обход городских территорий

Минувшую субботу глава администрации Саранска Пётр Тултаев посвятил обходу городских территорий.

Первым пунктом посещения стал парк Ленинского района. В настоящее время на данном объекте подрядная организация ведет работы по обустройству парковочных пространств со стороны улиц Пионерской и Докучаева. Уже установлены беседки, ведется благоустройство прилегающей к ним территории. На встрече со строителями было принято решение, что зоны барбекю разместятся около трех беседок. На следующей неделе подрядная организация АО «Транс-Север» приступит к установке первых малых архитектурных форм. К мэру обратились горожане с просьбой об увеличении количества урн вдоль тротуара парковой зоны.

Также Пётр Тултаев осмотрел строительство дороги в 4-м микрорайоне Юбилейного. Подрядная организация ООО «МДС» работает согласно графику, все работы должны завершиться до октября.

Кроме того, в ходе обхода городских территорий был рассмотрен вопрос о строительстве спортивного стадиона для школы №30. Проект данного объекта был разработан ещё в 2016 году, но до его практической реализации дело так и не дошло. В настоящее время место, где должен быть стадион, используется для выгула собак. Градоначальник распорядился проработать вопрос о возможном включении строительства стадиона в федеральные проекты и программы. Также мэр заявил, что школе нужен не просто стадион, а многофункциональная спортивная площадка, подчеркнув, что упомянутый проект нужно скорректировать.

Во время осмотра дорожных объектов на Светотехстрое Пётр Тултаев поручил КУ «Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства» рассчитать стоимость капитального ремонта внутриквартальной дороги от многоквартирного дома №7 по ул. Войнова до МКД №6 по ул. Металлургов, чтобы при наличии финансовых средств этот участок был отремонтирован в числе первых.

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Источник: adm-saransk.ru