В Саранске появятся новые фельдшерско-акушерские пункты

Глава администрации Саранска Пётр Тултаев на личном контроле держит реализацию всех национальных проектов, в которых задействованы органы местного самоуправления.

За реализацию национального проекта «Здравоохранение» отвечает министерство здравоохранения Мордовии. В рамках данного проекта в Саранске будут установлены фельдшерско-акушерские пункты. Городские власти оказывают необходимое содействие в этом вопросе.

В селе Макаровка городскими коммунальными службами будет расчищена площадка под ФАП, при необходимости будет выполнена планировка, а также будет оказано содействие в техническом подключении к инженерным сетям.

Для установки модуля ФАПа в посёлке Пушкино рассматривается возможность планировки и подготовки площадки к монтажу модуля, а также совместно с ОАО «Саранскмежрайгаз» прорабатывается вопрос выноса газопровода.

В деревне Полянки возникли затруднения с демонтажом существующего пункта, поскольку подъезд ограничен воздушной линией газопровода. Подъезд строительной техники возможен только через огороды. Администрации Октябрьского района было поручено провести всю необходимую работу с гражданами об уборке урожая с огородов немного раньше положенного срока.

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Источник: adm-saransk.ru