Прокуратура Мордовии уделяет особое внимание противодействию экономическим преступлениям

Прокуратурой Мордовии особое внимание уделяется противодействию преступлениям в сфере экономики.

С начала текущего года правоохранительные органы республики были ориентированы на выявление тяжких и особо тяжких преступлений экономической направленности (+3%), совершенных в крупном и особо крупном размере (+20%), против собственности (+8,8%), с использованием компьютерных и телекоммуникационных технологий (+81,8%), в сфере ЖКХ (+9,1%), на противодействие противоправным посягательствам против интересов службы в коммерческих организациях (+142,9%), на выявление фактов изготовления (сбыта) поддельных денег (+32,3%).

В нынешнем году было выявлено больше фактов мошенничества (+35,2%), преступлений в сфере экономической деятельности (+2,1%), связанных с потребительским рынком (+150%), в финансово-кредитной системе (+5,5%).

Также с начала текущего года уменьшилось количество случаев присвоения и растраты (-39,6%), налоговых преступлений (-25,8%), мошенничества, связанного с возмещением НДС из бюджета (-40%), преступлений, связанных с операциями с недвижимостью (-58,5%), освоением бюджетных средств (-6,7%), в сфере ТЭК (-33,3%).

Наибольшее количество экономических преступлений было зафиксировано в Саранске, Рузаевском и Чамзинском районах.

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Источник: prokrm.ru