В Мордовии два сайта заблокировали по требованию прокуратуры

В Мордовии по требованию прокуратуры были заблокированы два сайта.

Сотрудниками прокуратуры Кадошкинского района были выявлены два сайта, на одном из которых осуществлялася продажа паспортов, а на другом размещалась информация о способах легализации доходов, полученных противозаконным путем.

Инсарский районный суд удовлетворил два административных исковых заявления прокурора Кадошкинского района о признании информации, опубликованной на упомянутых сайтах, запрещенной к распространению в России.

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Источник: prokrm.ru