Неизвестный мошенник ограбил работницу одного из детских садов Саранска

В Саранске неизвестный мошенник лишил денег работницу детского сада.

Некоторое время назад 33-летняя жительница Саранска, которая работает инструктором по физическому воспитанию в детском саду, на сайте бесплатных объявлений обнаружила публикацию о продаже детского стульчика. Горожанка связалась с продавцом и договорилась с ним о покупке товара. Жительница Саранска перечислила на указанный автором публикации банковский счет денежные средства в сумме более 30 тыс. рублей в качестве оплаты. После этого связь с продавцом прервалась.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту мошенничества.

Также читайте о том, что интернет-мошенник ограбил 20-летнего жителя Саранска.

Источник: 13.мвд.рф