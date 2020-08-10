В Саранске осудили мужчину, ударившего сотрудника ГИБДД

В Саранске суд вынес приговор в отношении 33-летнего местного жителя, который ударил сотрудника Госавтоинспекции.

Ранним утром 15 февраля нынешнего года сотрудники ОСБ ДПС ГИБДД МВД по Мордовии на улице Т. Бибиной обратили внимание на автомобиль марки «Рендо-Дастер», траектория движения которого вызывала подозрения. Стражи порядка на служебном транспортном средстве проследовали за указанной машиной, которая свернула во двор и остановилась. За рулем «Рено» находился 33-летний житель Саранска, пребывавший в состоянии алкогольного опьянения. Нарушитель попытался скрыться. Один из стражей порядка стал удерживать автомобилиста за руку. Последний, освободив руку, ударил сотрудника ГИБДД кулаком в область носа.

Решением Октябрьского районного суда Саранска в отношении 33-летнего горожанина была избрана мера наказания в виде 1 года лишения свободы условно.

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Источник: oktyabrsky.mor.sudrf.ru