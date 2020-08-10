Житель Ромодановского района подозревается в угоне трактора и грузовика

В Ромодановском районе сотрудники правоохранительных органов задержали местного жителя, который подозревается в угоне транспортных средств.

Было установлено, что 20-летний молодой человек, желая помочь знакомым, машина которых застряла в поле, зашел на территорию лесопилки, расположенной в посёлке Красный Узел, и завел находящийся там трактор. Не справившись с управлением, парень въехал в бревна. Затем молодой человек угнал грузовик марки ГАЗ, который вернул обратно, оказав помощь знакомым.

В отношении парня было возбуждено уголовное дело.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф